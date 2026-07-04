Solos, en patín a las 3am y la mamá buscándolos en Facebook

Porque mientras usted roncaba tranquilamente, dos hermanitos de Torreón decidieron que la madrugada era el momento ideal para salir a dar una vueltecita.

En patín eléctrico. Por la Calzada Industria. Solos. Sin adulto. Sin casco. Sin ningún tipo de remordimiento aparente.

Las cámaras del C2 (ese ojo que todo lo ve y que generalmente captura cosas que uno preferiría no ver), detectaron (gracias a Dios) a los dos phermanitos paseando quitados de la pena, en la oscuridad de la colonia Compresora, en plena madrugada, en plena oscuridad.

De inmediato, la Unidad Violeta de la Policía Municipal se movilizó, interceptó a los aventureros unas cuadras más adelante y los puso a salvo antes de que la historia terminara de otra manera.

Y es que mientras los niños ya estaban resguardados por las autoridades, su mamá andaba publicando en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlos.

Señora, con todo el respeto del mundo: los niños ya aparecieron. El problema original sigue en el mismo lugar donde lo dejó.

PRONNIF también se hizo presente, porque cuando dos menores andan solos en patín a las 3 de la mañana por una avenida principal, ya entran otras instancias al partido.

El final es feliz. Los niños están bien. La Unidad Violeta hizo su trabajo de lujo. El C2 cumplió.

Y en algún lugar de Torreón, dos hermanitos están en su casa pensando que la aventura de anoche fue lo máximo, mientras la mamá seguramente terminó con gastritis o colitis.

¡Mira las imágenes, están increíbles !