Viridiana, la icónica película de Luis Buñuel protagonizada por Silvia Pinal en 1961, vuelve a la pantalla grande en el ciclo «Voces y miradas del cine mexicano», que se realizará todos los miércoles de agosto a las 5 pm en la Cineteca Nacional Chapultepec. El ciclo acercará al público, además de Viridiana, otras cintas insignia de la producción nacional como Sueño en otro idioma (México, 2017), La ley de Herodes (México 1999) y Ahí está el detalle (México, 1940).

De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, el ciclo abarca más de 80 años de cine mexicano y forma parte del compromiso institucional por preservar, difundir y promover el cine nacional, acercando al público estas obras como pilares de nuestra historia fílmica. Asimismo, se abordan temas como la adultez LGBTQ+, la desaparición de las lenguas originarias y la discriminación. El largometraje obtuvo un gran reconocimiento social y fue ganador de seis premios Ariel, incluidas las categorías de Mejor Actor y Mejor Película.

Viridiana (México, 1961), del surrealista Luis Buñuel, es una comedia negra que aborda temas polémicos para la época, ya que explora de manera incisiva la moral, la culpa y las instituciones católicas. Cuenta la historia de una novicia que abandona el convento para reencontrarse con su tío, pero las vicisitudes que causa la visita provocan un colapso moral dentro de ella. La cinta se convirtió en una obra de culto y fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961.

Por otro lado, Luis Estrada aborda los temas de la política mexicana con La ley de Herodes (México, 1999), en la que el alcalde de un pueblo se convierte en un gobernante corrupto durante el sexenio de Miguel Alemán. La cinta hace una crítica social a la política del país, expone el abuso de poder y el autoritarismo a través de la sátira, la comedia y sin miedo a la censura.

Por último, Ahí está el detalle (México, 1940), del cineasta Juan Bustillo Oro, es considerada una de las mejores actuaciones de Mario Moreno “Cantinflas”, así como una de las mejores películas de comedia de la Época de Oro del Cine Mexicano. La película es una comedia de enredos en la que el icónico actor compartió la pantalla con personalidades como Joaquín Pardavé y Sara García.

Las funciones del ciclo están a cargo del área de Desarrollo Académico de la institución y se llevan a cabo todos los miércoles de agosto a las 17 h. Todas las funciones son gratuitas, las cortesías se obtienen directamente en la taquilla el día de la función.