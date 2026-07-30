Maná nos identifica como mexicanos: Anabel De la Mora, soprano

Para Anabel De la Mora, soprano mexicana oriunda de Jalisco, la actuación de Maná en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cumplió con las expectativas de un espectáculo de clase mundial. «Nos identifica», dice mientras recuerda que ella ha crecido con su música. «Hubieras visto la emoción acá en La Minerva, en Guadalajara», apunta, mientras comparte su deseo porque las nuevas generaciones creen bandas así de icónicas. «En las nuevas generaciones, hay a quienes les gusta».

«¡Es más!», ataja: «mi favorita es Rayando el Sol«

La joven y multipremiada soprano jalisciense prepara su próxima actuación con la Orquesta Sinfónica de Minería. El conjunto la ha invitado a presentar Das Himmlische Leben (La vida celestial, en alemán) en el cuarto movimiento de la Sinfonía n.4 de Gustav Mahler. Aunque es una soprano superligera —llamada incluso carminiana por la facilidad que tiene para arias como el Dulcissime de Carmina Burana—, se dice interesada por explorar estas obras de registro medio. Justo como la 4ta de Mahler.

La obra, explica, versa sobre la percepción de un niño sobre el Paraíso. «Me invitaron porque la atmósfera debe ser muy dulce, requiere una vocalidad más cristalina». Explica que, aunque no es un repertorio agudo como el que normalmente requiere una voz como la suya, «se presta para los matices y el color que necesita. Me gusta mucho esta música».

Horizontes

«Me gustaría cantar más repertorio ligero», comparte De la Mora. Entre ello lista las arias de concierto de W. A. Mozart; también le interesa el repertorio barroco. «Me gusta mucho y, realmente, aquí en México no se hace».

Su agenda futura, por ahora, incluye el debut en la ópera Lucia di Lamermoor de Gaetano Donizetti. Y muchas Carmina Burana.

En el futuro inmediato, Anabel De la Mora se prepara para compartir marquesina con el violinista Augustin Hadelich, quien abrirá los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería este fin de semana, 1 y 2 de agosto, en el Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periférico Sur 5141) y el Palacio de Bellas Artes. Los boletos ya están a la venta en mineria.org.mx y taquillas de los recintos.