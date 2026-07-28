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El Premio Gabo anuncia la lista de ganadores de la edición 2026; Brasil se corona en la mayoría de las categorías

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Mauricio Elí
Author: Mauricio Elí
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Catalina Gómez Ángel, la voz latinoamericana en las guerras del mundo, ha recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026. La periodista colombiana encabeza el listado de personas premiadas que, en esta ocasión, incluye a representantes de El Salvador, Brasil –la mayoría– y España.

De cara a una nueva reelección por parte del presidente Nayib Bukele, los ganadores de la categoría Texto resaltan especialmente. Son Óscar y Carlos Martínez, de El Faro. Uno de los medios más críticos, que ha enfrentado una voraz persecución por parte del bukelismo, recibe el Premio Gabo 2026 gracias a la crónica en la que, a las puertas de su propio exilio, los Martínez retratan a quienes han sido forzados a huir de El Salvador. La intimidad del texto permite conocer el costo humano que tiene el exilio.

Para la categoría Fotografía, la fotoperiodista Gabriela Biló recibió el galardón por la serie de imágenes que levantó durante el intento de golpe de Estado orquestado por Jair Bolsonaro, hoy preso; en el caso de Imagen, los ganadores de TV Globo fueron reconocidos por el documental en el que siguieron el último año de secundaria de un grupo de jóvenes brasileños de escuelas públicas y privadas.

La categoría Audio ha premiado a (De eso no se habla), EITB Media, por una investigación sobre Begoña Urroz, «primera víctima de ETA» que no lo fue; el foco del trabajo está en cómo se negocia la verdad, cómo se institucionaliza la memoria y qué ocurre cuando las víctimas no forman parte de esa construcción.

Finalmente, la categoría Cobertura tiene por ganadores a Metropoles, de Brasil, por la serie A política da bala, que muestra cómo el gobierno de Sao Paolo ha estimulado la violencia policial y provocado un aumento en la letalidad, con casos de personas desarmadas que han sido asesinadas incluso con disparos en la espalda.

El Premio Gabo es el reconocimiento más importante de Iberoamérica. Fue instituido por el Premio Nobel Gabriel García Márquez.

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Mauricio Elí
Mauricio Elí
Periodista especializado en fact checking. El trabajo de Mauricio Elí ha sido publicado en espacios como Animal Político, Verificado Mx, Gatopardo, El Economista (México), Tierra Adentro, entre otros. Su trayectoria incluye colaboraciones con el Grupo de Diarios América (GDA), AFP México, OCCRP en Español y el sitio web de la Unesco; es además autor de "Relatoría de la Indiferencia" —una serie de relatos cortos, antecesores de su primera novela— y "Fantasía sobre temas de Freesample", su primera composición digital incluida en álbum Cultivo de Sonidos vol. 1. En 2021 conceptualizóy produjo el concierto "#HastaEncontrarles: homenaje a las Madres Buscadores" en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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