Catalina Gómez Ángel, la voz latinoamericana en las guerras del mundo, ha recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026. La periodista colombiana encabeza el listado de personas premiadas que, en esta ocasión, incluye a representantes de El Salvador, Brasil –la mayoría– y España.

De cara a una nueva reelección por parte del presidente Nayib Bukele, los ganadores de la categoría Texto resaltan especialmente. Son Óscar y Carlos Martínez, de El Faro. Uno de los medios más críticos, que ha enfrentado una voraz persecución por parte del bukelismo, recibe el Premio Gabo 2026 gracias a la crónica en la que, a las puertas de su propio exilio, los Martínez retratan a quienes han sido forzados a huir de El Salvador. La intimidad del texto permite conocer el costo humano que tiene el exilio.

Para la categoría Fotografía, la fotoperiodista Gabriela Biló recibió el galardón por la serie de imágenes que levantó durante el intento de golpe de Estado orquestado por Jair Bolsonaro, hoy preso; en el caso de Imagen, los ganadores de TV Globo fueron reconocidos por el documental en el que siguieron el último año de secundaria de un grupo de jóvenes brasileños de escuelas públicas y privadas.

La categoría Audio ha premiado a (De eso no se habla), EITB Media, por una investigación sobre Begoña Urroz, «primera víctima de ETA» que no lo fue; el foco del trabajo está en cómo se negocia la verdad, cómo se institucionaliza la memoria y qué ocurre cuando las víctimas no forman parte de esa construcción.

Finalmente, la categoría Cobertura tiene por ganadores a Metropoles, de Brasil, por la serie A política da bala, que muestra cómo el gobierno de Sao Paolo ha estimulado la violencia policial y provocado un aumento en la letalidad, con casos de personas desarmadas que han sido asesinadas incluso con disparos en la espalda.

El Premio Gabo es el reconocimiento más importante de Iberoamérica. Fue instituido por el Premio Nobel Gabriel García Márquez.