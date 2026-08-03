Es-Pumita: un nuevo jabón sostenible desarrollado por estudiantes de la UNAM

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM presentaron el proyecto Es-Pumita, un jabón sostenible hecho con aceite usado de cocina. El proyecto, liderado por Alejandra Chávez Riveros, recolecta unos 20 litros de insumo semanalmente sólo en el campus.

Estudiantes de la licenciatura de Ingeniería Química recolectan el aceite usado de las cafeterías del Campus II de esa facultad. Luego lo clafican: filtran, limpian y purifican para eliminar impurezas, residuos sólidos, humedad y olores. Posteriormente lo saponifican (proceso químico mediante el cual una grasa o aceite reacciona con un álcali, es decir, una base fuerte como la sosa cáustica), lo que permite obtener un promedio de entre seis y 10 litros de jabón líquido.

“A diferencia de los productos comerciales, el principal ingrediente activo de nuestro jabón son las sales de ácidos grasos obtenidas por saponificación, lo que le otorga una alta biodegradabilidad. También lo hace diferente su enfoque de economía circular y educación ambiental, pues el proceso involucra a estudiantes universitarios en la recolección, transformación y aprovechamiento del residuo”.

Nuestro desarrollo va más allá de la limpieza: integra una función social y educativa. Al final, buscamos formular un producto con la menor cantidad posible de aditivos, priorizando ingredientes simples que reducen el impacto ambiental, apuntó.

Es-Pumita tiene registro de marca y es el primer producto sostenible desarrollado como parte de la línea de investigación a cargo de Chávez Riveros: “Ingeniería química verde y sostenibilidad”. Fue nombrado así con la finalidad de brindarle identidad universitaria.