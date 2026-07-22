¿Te imaginas un disco con tus propias canciones? Puede parecerte extraño, pero de eso trata Cultivo de Sonidos: un álbum colaborativo presentado bajo la guía de Yeudiel Infante —un compositor experimentado y con obra estrenada en foros internacionales.

El disco es producto del taller homónimo ofrecido por Infante y que este 4 de agosto llega a su segunda edición. De acuerdo con el instructor, no se requiere ninguna experiencia previa sino ganas de crear y una computadora.

En su primera edición, Cultivo de Sonidos reunió a 13 creadores que, con ayuda de herramientas digitales, audios creados ex profeso y samples de plataformas digitales, crearon una serie de obras que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Para agosto de 2026, Infante ha convocado a nuevos y nuevas estudiantes que quieran aprender a crear su propia música. Nuevamente en línea, el autor compartirá los conocimientos básicos que permitan utilizar las herramientas de creación electrónica.

El registro puede realizarse en línea.

Cultivo de Sonidos, el álbum

El primer volumen de Cultivo de Sonidos ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Incluye piezas de Mauricio Elí, Juguetes extraviados, Agustín Sereno, Extraños delirios de jengibre, Ana Tiaré, David Araujo, Ecil, Mafa Ha, Chinchilla Anónima, FYCT, Paloma Señor, Punto de hervor y el mismo Yeudiel Infante.

Los sonidos que lo componen van del paisajismo sonoro, acusmática, electrónica experimental, avant garde o experimental. Desde la perspectiva de Yeudiel Infante, resulta emocionante que personas dedicadas a ámbitos tan distintos como las letras o el diseño hayan incursionado en la creación sonora.

“Me pone muy contento saber que hay nuevos sonidos por ahí y que vienen de banda que no los creó pensando en ser millonarios o sonar en la radio”, explica.

Durante la primera presentación del álbum, el pasado 17 de junio en Guanajuato, seis de las personas creadoras compartieron con el público sus propuestas sonoras y memorias del taller. Al finalizar la presentación, se realizó una escucha de las obras.