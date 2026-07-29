¿Intolerante a la lactosa? La leche vegetal es tu opción

El regreso a clases trae consigo nuevos horarios, desayunos exprés, loncheras por preparar y el reto de encontrar opciones prácticas, deliciosas y que se adapten a las necesidades de toda la familia. En ese contexto, las bebidas y complementos de origen vegetal han encontrado un lugar cada vez más relevante en la cocina cotidiana, no sólo como una alternativa a los lácteos, sino como un ingrediente versátil que inspira nuevas formas de cocinar.

Mucho más que una bebida para el café, las opciones elaboradas con avena, almendra o coco pueden incorporarse a smoothies, licuados, desayunos, repostería e incluso recetas saladas, convirtiéndose en un ingrediente versátil que facilita la rutina sin renunciar al sabor.

Cada vez más personas incorporan bebidas vegetales a su alimentación por distintas razones: desde quienes buscan diversificar su dieta hasta quienes prefieren opciones sin lactosa o desean reducir el consumo de productos de origen animal. Esta evolución ha impulsado que las bebidas vegetales dejen de ser una opción de nicho para convertirse en parte de la despensa cotidiana de muchas familias.

De acuerdo con diversos estudios de mercado, México se ha consolidado como uno de los países con mayor adopción de dietas de origen vegetal, especialmente en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.1

A ello se suma que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor del 11% de la población mexicana presenta intolerancia a la lactosa, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas que respondan a distintas necesidades y estilos de alimentación.2

Inspirado en esta transformación, Califia Farms presenta «Lo natural nunca supo tan bien», una experiencia que celebra la creatividad, la naturaleza y la versatilidad de los ingredientes de origen vegetal. Así como una flor puede transformarse en una pieza única, los ingredientes de origen vegetal también pueden convertirse en el punto de partida para crear nuevas recetas, experimentar en la cocina y descubrir sabores inesperados.

«Muchas personas piensan que las bebidas vegetales únicamente sustituyen a la leche, cuando en realidad pueden convertirse en un ingrediente muy versátil dentro de la alimentación diaria. Son ideales para preparar desayunos, licuados, postres o recetas familiares, especialmente para quienes buscan opciones sin lactosa o simplemente desean incorporar una mayor variedad de alimentos de origen vegetal en su alimentación», explicó Liz Memún, nutrióloga funcional y vocera de Califia Farms en México.