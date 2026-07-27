Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

México triunfa en el medallero de los Juegos Centroamericanos

Buenas noticiasDeportesMexicanos Rifados
Mauricio Elí
Author: Mauricio Elí
Less than 1 min.read

16 medallas de oro colocan a México como potencia indiscutible de loa Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La justa, desde Santo Domingo, ha mostrado el poderío azteca en deportes como remo, aguas abiertas, taekwondo y tiro al plato.

El público mexicano puede sentir orgullo de su amplia delegación que, para estos Juegos, reúne más de 600 atletas. En fútbol, por ejemplo, se esperan resultados favorables de la Selección Femenil de Fútbol —que ya fue subcampeona, a diferencia de su par varonil.

El seleccionado mexicano acumula hasta ahora 16 oros, 15 platas y 12 bronces, muy por encima de los 6 oros, 8 platas y 5 bronces de Colombia y 6 oros, 2 platas y 6 bronces de Cuba, con quienes comparte el podio. La isla caribeña es seguida de cerca por Venezuela, que hasta ahora ha levantado 4 oros, 5 platas y 8 bronces.

Se espera que México siga recogiendo metales en disciplinas como Badminton, donde hoy se enfrenta con Colombia por el oro.

Artículo anterior
Estados miembros de la CPI votan a favor de destituir a Karim Khan
Mauricio Elí
Mauricio Elí
Periodista especializado en fact checking. El trabajo de Mauricio Elí ha sido publicado en espacios como Animal Político, Verificado Mx, Gatopardo, El Economista (México), Tierra Adentro, entre otros. Su trayectoria incluye colaboraciones con el Grupo de Diarios América (GDA), AFP México, OCCRP en Español y el sitio web de la Unesco; es además autor de "Relatoría de la Indiferencia" —una serie de relatos cortos, antecesores de su primera novela— y "Fantasía sobre temas de Freesample", su primera composición digital incluida en álbum Cultivo de Sonidos vol. 1. En 2021 conceptualizóy produjo el concierto "#HastaEncontrarles: homenaje a las Madres Buscadores" en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.