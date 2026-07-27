16 medallas de oro colocan a México como potencia indiscutible de loa Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La justa, desde Santo Domingo, ha mostrado el poderío azteca en deportes como remo, aguas abiertas, taekwondo y tiro al plato.

El público mexicano puede sentir orgullo de su amplia delegación que, para estos Juegos, reúne más de 600 atletas. En fútbol, por ejemplo, se esperan resultados favorables de la Selección Femenil de Fútbol —que ya fue subcampeona, a diferencia de su par varonil.

El seleccionado mexicano acumula hasta ahora 16 oros, 15 platas y 12 bronces, muy por encima de los 6 oros, 8 platas y 5 bronces de Colombia y 6 oros, 2 platas y 6 bronces de Cuba, con quienes comparte el podio. La isla caribeña es seguida de cerca por Venezuela, que hasta ahora ha levantado 4 oros, 5 platas y 8 bronces.

Se espera que México siga recogiendo metales en disciplinas como Badminton, donde hoy se enfrenta con Colombia por el oro.