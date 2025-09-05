El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, rechazó categóricamente acusaciones del diputado de Morena, Arturo Ávila, sobre la supuesta implicación de su hijo en una compra millonaria en Las Lomas. Dijo: “No sé de dónde saca semejante barbaridad… jamás nadie se ha referido a mis hijos menores de edad”, y atribuyó el ataque a su lucha contra el huachicol fiscal.

Sin embargo, el propio Arturo Ávila está bajo serias sospechas, y las acusaciones contra él son mucho más graves y documentadas por la oposición. Esa verticalidad del discurso, sacudir acusaciones convierte su postura en puro cinismo.

Lo que no puede silenciar

El 5 de agosto, el PAN exigió la creación de una comisión investigadora contra Ávila por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, nepotismo y hasta vínculos con el narcotráfico. Señalan contratos direccionados en entidades como Sedena, Pemex, Salud, IMSS y Banco del Bienestar. También se menciona a sus familiares, conectados con licitaciones gubernamentales.

Algunos ejemplos: empresas como IBN Exchange fueron suspendidas por irregularidades, y otras vinculadas a él habrían sido intermediarias en licitaciones opacas.

Ávila amenaza con descalificar todo como “guerra sucia”, llama “tres payasos” a sus críticos en el PAN, y se victimiza con ese recurso teatral que busca distraer.

Implicaciones políticas

¿El acusador también acusado? La doble moral cobra forma política en este episodio. Ávila ataca a Cabeza de Vaca por una acusación sin sustento fuerte y, al mismo tiempo, elude cuestionamientos mucho más graves. Esa confrontación no es debatir; es camuflar un conflicto.