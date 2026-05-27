Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, denunció que en las últimas semanas se ha activado “todo el aparato del poder federal” en su contra, luego de recibir un nuevo citatorio para comparecer en la Ciudad de México por una denuncia presentada por Javier Corral, exgobernador de Chihuahua.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria afirmó que el nuevo requerimiento forma parte de una ofensiva política que incluye acusaciones por el operativo donde fue desmantelado un narcolaboratorio, una solicitud de juicio político para destituirla y el citatorio de la Fiscalía General de la República por ese mismo asunto.

“Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme, me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado”, señaló.

El nuevo citatorio y el caso Javier Corral

De acuerdo con la imagen del documento compartido, la notificación fue enviada al despacho de la gobernadora el lunes 25 de mayo de 2026, a las 16:08 horas, desde una cuenta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el correo se menciona una determinación de no ejercicio de la acción penal aprobada el 27 de febrero de 2026 por delitos como privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. También se informa sobre un auto emitido por el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se hace de conocimiento la presencia de Maru Campos el 29 de mayo de 2026, a las 10:00 horas, en la sala de oralidad número 8.

La gobernadora vinculó el nuevo citatorio con la denuncia presentada por Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, por supuesto secuestro. Según explicó, la acusación surgió cuando autoridades intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por presunto peculado y desvío de recursos.

“Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro. Esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra”, dijo Campos.

La mandataria recordó el episodio ocurrido en el bar Gin Gin, en la Ciudad de México, donde funcionarios del gobierno capitalino intervinieron cuando se intentaba cumplimentar la orden contra Corral.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

“Su gobernadora no se va a doblar”

Maru Campos sostuvo que los distintos procesos activados en su contra responden a una misma intención política. Para la gobernadora, las acusaciones, citatorios y solicitudes en su contra forman parte de una ofensiva dirigida desde el poder.

“Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona. Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados. Estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura”, afirmó.

La gobernadora también acusó un doble rasero de Morena y de la 4T, al señalar que mientras a ella se le persigue por enfrentar al crimen organizado, otros personajes con señalamientos graves son protegidos.

“A mí se me persigue por todo y por nada, a otros que enfrentan señalamientos graves y documentados se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz. Al opositor se le persigue, al compañero se le protege. Ese es el doble rasero de Morena y de la 4T”, expresó.

Campos aseguró que enfrentará todos los procesos y que usará la ley para defenderse y defender a Chihuahua. También advirtió que los citatorios y audiencias no van a paralizar al Gobierno del Estado.

“No le tengo miedo a la verdad, le tengo respeto a la ley. Voy a usar la ley, toda la ley, para defender a Chihuahua y defenderme a mí”, dijo.

La gobernadora cerró su mensaje con una postura firme frente a lo que considera una persecución política: “A los chihuahuenses les digo una sola cosa: su gobernadora no se va a doblar”.