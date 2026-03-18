La presencia de la mariposa monarca en los bosques mexicanos de hibernación aumentó 64 por ciento durante la temporada 2025-2026, de acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y WWF México.

Según el reporte, las colonias ocuparon 2.93 hectáreas, frente a las 1.79 hectáreas registradas en la medición anterior. El informe fue difundido el pasado 17 de marzo y atribuye este crecimiento a mejores condiciones climáticas durante la reproducción y la migración de la especie.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, advirtió que la mariposa monarca sigue enfrentando varios riesgos. Entre ellos mencionó el turismo, la eliminación de plaguicidas y el cambio climático, temas que, dijo, la dependencia busca atender de forma prioritaria.

“La mariposa monarca es el símbolo de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro. La mariposa nos enseña que cada acción cuenta y por muy pequeña que ésta sea contribuye a recuperar esta paz con la naturaleza”, expresó.

Mexico reported a 64% rise in overwintering monarch butterfly habitat this season, with forest coverage expanding to about 7.24 acres from 4.4 acres last year, credited to conservation efforts and favorable weather pic.twitter.com/MKfjFOPSxK — Reuters (@Reuters) March 18, 2026

Mejores condiciones climáticas impulsaron el aumento

De acuerdo con la información difundida, el incremento en la superficie ocupada se debió a un mayor registro de huevos y larvas durante la etapa de reproducción en Estados Unidos, favorecido por una primavera y un verano menos secos que en 2024.

También se reportó una menor sequía durante la migración hacia México, lo que permitió una mayor presencia de plantas con flores que proporcionaron néctar a la mariposa durante su trayecto.

En la temporada de hibernación 2025-2026 se identificaron nueve colonias, tres en Michoacán y seis en el Estado de México. De ellas, cinco se localizaron dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y cuatro fuera de ella.

El Rosario registró la colonia más grande

El director de Conanp, Pedro Álvarez Icaza, informó que durante la segunda mitad de diciembre de 2025 se registró la colonia más grande en el ejido El Rosario, en Michoacán.

Esa colonia ocupó 1.62 hectáreas y se ubicó dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Por su parte, la directora general de WWF México, María José Villanueva, señaló que la organización cumple 30 años en el país y destacó que uno de sus ejes de trabajo más importantes ha sido la conservación de los bosques de hibernación de la monarca.