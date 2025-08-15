En una cita esperada que genera tanto esperanza como temor, hoy en Alaska, Donald Trump se reúne oficialmente con Vladimir Putin, por primera vez desde que ambos asumieron el poder en sus respectivos países. El objetivo declarado: negociar un alto al fuego inmediato en la guerra de Ucrania. Trump dejó claro que no hará negocios con Putin hasta que el conflicto esté «resuelto», y advirtió que si no ve avances, podría irse antes de lo previsto.

Esta reunión se realiza sin la presencia de los protagonistas directamente afectados: ni la Ucrania de Zelenskyy ni los aliados europeos están sentados a la mesa de este diálogo crucial.

Trump insiste en que Europa no lo determina, pero sí formará parte del proceso. Además, advierte a Putin con «consecuencias muy severas» si no acepta un alto al fuego inmediato.Todo esto mientras pone su legendaria figura de “negociador” a prueba ante una reunión de alto riesgo.

¿Y Ucrania aquí?

Desde casa, esta cumbre deja un sabor agridulce. Se dice que es un “ensayo diplomático”… pero, ¿quién está haciendo ensayos con la soberanía de un país invadido?

Es casi como querer coser el conflicto con parches, mientras ignoras a quien lo sufre en carne propia.

En redes, ya se murmura: “¿Un alto al fuego sin garantías?, ¿una paz sin el pueblo ucraniano en la mesa?”.

¿Es sensato creer en un trato donde los países más golpeados no están presentes?