Brighite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, ha confirmado que su visa estadounidense está cancelada. Según explica, tuvo conocimiento de ello al intentar cruzar la frontera a finales de mayo pasado.

La declaración de Granados cobra relevancia tras la cancelación de la visa de otros dos gobernadores morenistas. Ambos son investigados por nexos con el crimen organizado.

“El pasado viernes 29 de mayo intenté cruzar a Estados Unidos como he hecho durante años”, detalló. “Ya en las oficinas, se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en el estado de Nuevo México”.

La presidenta del comité estatal explica que no hubo problema alguno durante la renovación del documento migratorio hace 2 años. “Más allá de esas infracciones de tránsito, nunca he tenido problemas legales ni en México ni en Estados Unidos”.

“No puedo dejar de ignorar el contexto que vivimos quienes ejercemos una voz crítica frente a un gobierno estatal que ha demostrado sumisión ante intereses extranjeros”, acusa.

Más morenistas sin visa

Granados se suma a Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo, cuyas visas estadounidenses también están canceladas.

Ella es, hasta ahora, la única de la lista que en confirmar que su documento migratorio fue cancelado y ofrece una explicación. Hasta ahora, tampoco es señalada por Estados Unidos como presunta aliada del crimen organizado.

En contraste, los gobernadores morenistas se repliegan en el discurso de conspiración sin ofrecer evidencia de que sus visas sigan vigentes. Villarreal y Durazo dan por falsa la información publicada este miércoles por el Los Angeles Times; para Rocha, los señalamientos en contra suya y de funcionarios de su gobierno son «ataques contra la Cuarta Transformación».

La defensa oficialista continúa a pesar de que elementos del gabinete de Rocha se han entregado a las autoridades estadounidenses.