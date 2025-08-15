Un hogar que se adapta a tu vida no requiere magia, sino soluciones pensadas para ti. Con esta premisa, IKEA México presenta su nueva campaña “Cambia tu hogar, cambia tus días”, un homenaje a esos pequeños cambios que hacen una gran diferencia en la vida cotidiana.

La marca sueca, reconocida por sus diseños funcionales y accesibles, pone en el centro de su mensaje la realidad de los hogares mexicanos: espacios reducidos, presupuestos diversos y estilos de vida en constante transformación. Desde su llegada al país en 2021, IKEA ha mantenido su compromiso de ofrecer productos que se adaptan a las personas, y no al revés.

Del estudio a la vida familiar: hogares en evolución

La campaña retrata situaciones reales que marcan cambios importantes: de vivir solo con tu mascota, pasar a compartir la vida en pareja y, finalmente, a formar una familia. En cada etapa, el hogar necesita reorganizarse y crecer, y ahí es donde IKEA ofrece soluciones diseñadas para resolver, como camas que crecen con los hijos o muebles que aprovechan cada centímetro en espacios pequeños.

“Diseñamos para resolver. Desde una cama que crece con tus hijos, hasta un mueble que se adapta a espacios pequeños. No son trucos: es diseño inteligente, funcional y hecho para durar”, afirmó Christian Bugge, Marketing & PR Manager de IKEA México.

Campaña con presencia en todo el país

La campaña, creada por la Agencia Montalvo, tendrá presencia en televisión, espectaculares, plataformas digitales y redes sociales. Su propuesta visual pone en primer plano la vida real, mostrando soluciones que cambian contigo, ya sean grandes transformaciones o pequeños ajustes.

“Nos enfocamos en lo que realmente pasa en los hogares. Una repisa bien puesta o reorganizar un cuarto pueden parecer detalles, pero cambian el espacio y también cómo te sientes en él”, comentó Pepe Montalvo, CEO de la agencia.

Más que aspiracional, una invitación real

El mensaje de IKEA no busca vender un ideal inalcanzable, sino acompañar la vida real de las familias mexicanas. Desde su experiencia global y su conocimiento local, la marca entiende que cada hogar es distinto, pero todos merecen soluciones que faciliten el día a día.

Con tiendas en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, y venta en línea para todo el país, IKEA continúa ampliando su presencia en México, reafirmando que transformar tu casa no requiere magia: solo soluciones inteligentes y bonitas, pensadas para durar.