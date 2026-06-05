La oficina de ICE en Los Ángeles arrestó a un militar relacionado con el caso Ayotzinapa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) localizó a Enrique Martínez Chávez en Hawthorne, California. El ex militar, de 32 años, permanecerá en custodia hasta que pueda ser repatriado a México.

Enrique Martínez Chávez, de 32 años, ha sido arrestado por su posible participación e la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014

El Ejército mexicano y Ayotzinapa

Investigaciones legales y periodísticas apuntan al Ejército Mexicano como uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes. De ello dan cuenta las declaraciones de Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso, a Quinto Elemento Lab.

En un extenso reportaje de John Gibler, Gómez Trejo desnuda la protección gubernamental al Ejército Mexicano. Acoso y persecución fueron algunas de las tácticas usadas para evitar que la milicia mexicana respondiera por sus acciones. El abogado, exiliado en EU por seguridad, relata que sus indagatorias encontraban un muro de encubrimiento siempre que conducían hacia Defensa.

Hasta ahora sólo existen 16 órdenes de aprehensión contra militares por su posible participación en los hechos. Una de ellas, la de Martínez.

La verdad histórica

La política de Estado respecto del Caso Ayotzinapa ha sido, desde Peña hasta Sheinbaum, el silencio cómplice.

A pesar del clamor popular y de las familias de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas han maniobrado para encubrir al Ejército. Desde Palacio Nacional incluso se ha cambiado de opínión: Morena pasó de hacer pases de lista, encabezados por Epigmenio Ibarra, a evadir el tema.

AMLO incluso fue más allá. En 2019, durante un acto en Tlapa, Guerrero, dijo que “no se puede hablar de crímenes de esa índole [de Estado]” en el caso Ayotzinapa.

Para 2023, el exmandatario reculó: “claro que fue el Estado, sin duda”. Si bien se comprometió con la verdad y la búsqueda, Gibler ha demostrado que el Gobierno encabezado por el macuspano dinamitó las investigaciones para proteger al Ejército.