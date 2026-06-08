Los precios para el Mundial 2026, organizado por los países de Norteamérica, son irreales. Aún cuando el Gobierno de México llama “Mundial Social” al encuentro deportivo, los precios del boletaje les contradicen.

Por barato, un pase para los partidos a jugarse en el Estadio Ciudad de México cuesta 55 mil pesos.

Los boletos para el Mundial 2026 se ofertan en 55 mil pesos mexicanos | Captura de pantalla

Cuando parecía que el único reto del Gobierno mexicano era controlar la narrativa ante las intempestivas remodelaciones del Metro de la capital, otro problema inunda las calles. No es la lluvia, que ha convertido las principales vialidades en albercas que bien podrían ser casa de los ajolotes que brotan por todas partes para recibir al turismo. Se trata de copias no autorizadas de las camisetas oficiales de la Selección Mexicana de Fútbol.

La piratería como única forma de participar en el Mundial

La agencia France-Presse ha desnudado el sistema de venta. Una persona recibe el pedido, otra cobra y una más entrega los productos adquiridos. El Mundial Social excluye a la población mexicana no sólo de los partidos a jugarse en su propio territorio, sino de los productos oficiales. En un país donde el salario mínimo mensual apenas supera los 500 dólares.

Si una familia de 2 adultos y dos infancias quiere los jerseys oficiales de Adidas, deberá desembolsar 9 mil 396 pesos. Eso, si se adquieren los de la tercera alineación. Para adquirir las camisetas de primera equipación, el precio por adulto es de 100 dólares y 80 para cada infancia. Un total aproximado de 6 mil 285 pesos.

En el mercado no oficial, una camiseta ronda los 400 pesos; uno de los testimonios recogidos por AFP establece el costo cerca de los 800. Menos de la mitad de los precios fijados para las piezas certificadas y con calidades similares según las voces recabadas.

Respuesta gubernamental

Según José Eduardo Saavedra, coordinador de Marcas Notorias del IMPI, los presuntos infractores deben acreditar permisos para el uso de las marcas protegidas por la FIFA. Más de 400, por cierto.

Un vendedor que habló en anonimato con la agencia dice que las autoridades incautaron su mercancía y nunca más volvieron. Ahora ofrece sus piezas en unos 14 dólares (las de menor calidad) y en 40 las más parecidas a las originales. Se arriesga, dice. Hasta ahora, no ha perdido más.