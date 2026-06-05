La pasión futbolera llega al Banco de México con monedas de oro y plata.

El banco central da a conocer los 12 modelos distintos de monedas conmemorativas para la Copa Mundial de Fútbol 2026. 4 de ellas son bimetálicas, 4 de plata ley 0.999 y 4 de oro ley 0.999.

Características

El anverso de todas las monedas muestra el Escudo Nacional. En el caso de las bimetálicas, hay 4 reversos: la Columna de la Independencia y el Ángel para CDMX, la Minerva para Guadalajara y la Fuente El Crisol para Monterrey. La moneda de México como país organizador muestra un balón de fútbol, un jaguar, el contorno de la República Mexicana y el logo de la FIFA 2026, junto con mariposas monarca.

Su valor nominal (el impreso en la moneda) es de 20 pesos y serán de circulación libre. Han sido acuñadas con una aleación de alpaca plateada para el centro y bronce-aluminio para el anillo periférico.

Monedas coleccionables de plata

En las de plata, los reversos también son alusivos a las tres ciudades sede. Para CDMX, un ajolote, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes; para Guadalajara, un jimador, un balón de fútbol y los Arcos de Zapopan. En el caso de Monterrey, un jugador de fútbol, la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla.

La moneda de México como país organizador muestra la pirámide de Kukulkán y una mariposa monarca. Las 4 versiones se acuñan en 1 onza de plata ley 0.999 con diámetro de 40 milímetros y acabado espejo.

Si bien el valor nominal es de $10, su precio de venta supera los 2 mil pesos pues es coleccionable.

Monedas coleccionables de oro

Las monedas acuñadas en oro tendrán los mismos diseños que las de plata para las 3 ciudades sedes. La de México como país organizador muestra un balón de fútbol con un jaguar, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas.

El valor nominal es de $25, aunque se ofrecen a la venta por más de 20 mil. Los precios son establecidos por cada distribuidor en ambos casos.

Dónde comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 están a la venta en las cajas del Banco de México. También en los bancos Azteca, Banorte, Banregio y BBVA, la Casa de Moneda de México y el Museo MIDE.

Organizado por los tres países de Norteamérica, el encuentro global arranca este 11 de junio. La ceremonia inaugural contará, entre otras voces, con Shakira y Alejandro Fernández.