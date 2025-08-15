viernes, agosto 15, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

DiDi supera a gigantes y afilia a 700,000 conductores al IMSS

Noticias
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
Less than 1 min.read

Según reporta EL CEO, la plataforma DiDi afilió al IMSS a 700,000 conductores y repartidores, más que gigantes como Walmart, FEMSA y Bimbo. Esta afiliación marca un cambio significativo en el registro laboral de trabajadores independientes.

La diferencia respecto a empresas tradicionales es que muchas de esas 700 mil personas operaban como “informales”, sin protección ni acceso a seguridad social. DiDi, al integrarlos al IMSS, les brinda acceso a salud, pensión y prestaciones.

Pero este logro también refleja una falencia sistémica clara: el modelo tradicional de empleo formal, el que ofrecen las grandes empresas, no alcanza a absorber a millones. Si DiDi pudo formalizar por afiliación masiva, ¿qué detiene a otros sectores del mercado laboral de hacer lo mismo?

Lo que opina Fernanda Familiar:

“DiDi muestra que se puede formalizar al empleado informal si hay voluntad. Pero la pregunta que arde es otra: ¿por qué el sistema tradicional no se adapta con igual agilidad? Mientras miles de personas luchan por su derecho más básico; la seguridad social; otras avanzan porque tuvieron una plataforma, no por justicia estructural. Este no es un problema tecnológico, es un problema de prioridades.”

Artículo anterior
¿Paz real o juego geopolítico? Trump y Putin se ven cara a cara en Alaska
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.