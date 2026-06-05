Influencers interrumpen embarazo por diagnóstico de Síndrome de Down

Internet puede discutir sobre cualquier cosa, pero cuando se mezclan bebés, decisiones personales y millones de seguidores… el incendio digital está garantizado.

Esta vez los protagonistas son Jesse Ridgway, mejor conocido como McJuggerNuggets, y su esposa Ashley, quienes se encuentran en medio de una enorme polémica después de revelar que decidieron interrumpir un embarazo tras recibir un diagnóstico prenatal que indicaba una alta probabilidad de Síndrome de Down.

La pareja compartió su experiencia en un video donde aparecen llorando y explicando que fue una de las decisiones más difíciles de sus vidas. Vamos, no estamos hablando de elegir entre pizza o hamburguesas un viernes por la noche. Estamos hablando de una situación que les cambió completamente el panorama.

Según relató Jesse, todo comenzó cuando los médicos detectaron indicios de Trisomía 21, la condición genética asociada al Síndrome de Down. A partir de ahí iniciaron consultas con especialistas, consejeros genéticos, familiares y personas cercanas para entender mejor el escenario al que se enfrentaban.

El influencer explicó que inicialmente intentó mantener una actitud positiva, pero conforme conoció más detalles sobre posibles complicaciones médicas, defectos cardíacos y otros problemas de salud asociados a algunos casos, la pareja comenzó a replantearse el futuro.

Y como era de esperarse, internet se dividió en dos bandos…

YouTuber Jesse Ridgway and his wife abort their child after finding out the baby had Down syndrome.



Ridgway cited that they chose to kill the baby after deciding that he and his wife didn't want to be inconvenienced with a child with Down syndrome.



"Things have been pretty dark… pic.twitter.com/NsloTi8dcq — Collin Rugg (@CollinRugg) June 4, 2026

Por un lado, miles de personas defendieron el derecho de la pareja a tomar una decisión tan personal y compleja. Por otro, muchas familias y personas con Síndrome de Down expresaron su desacuerdo, señalando que quienes viven con esta condición pueden llevar vidas felices, productivas y llenas de logros.

Mientras unos aplauden la sinceridad con la que compartieron su historia, otros consideran que el mensaje puede resultar doloroso para quienes conviven diariamente con el Síndrome de Down.

Se estima que el 67% – 85% de los embarazos en EE.UU. con un diagnóstico de síndrome de Down son abortados.

Lo único que parece claro es que esta historia abrió una conversación enorme sobre genética, salud, discapacidad, maternidad, paternidad y los límites de las decisiones personales en una época donde prácticamente todo termina siendo debatido en internet.