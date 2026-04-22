Tragedia en Querétaro: choque de autobús en Amealco deja 9 muertos y al menos 24 lesionados

La mañana de este miércoles 22 de abril dejó una escena devastadora en Querétaro. Un autobús de pasajeros se accidentó en el municipio de Amealco y el saldo preliminar, hasta el cierre de esta nota, es de nueve personas fallecidas y al menos 24 lesionadas, varias de ellas de gravedad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la carretera estatal 310, en el tramo San Juan del Río-La Muralla, a la altura de La Laborcilla. La unidad involucrada pertenecía a la línea Amealcenses y, de acuerdo con los reportes difundidos hasta ahora, transportaba a alrededor de 35 a 36 pasajeros, en su mayoría originarios de la comunidad de San Ildefonso.

Un impacto brutal en la carretera 310

Los primeros reportes señalan que el autobús se impactó contra un árbol a un costado de la vialidad. La Coordinación de Protección Civil de Querétaro confirmó que la circulación fue cerrada mientras se realizaban las maniobras de atención, valoración de riesgos y diligencias correspondientes en la zona.

La magnitud del choque obligó a desplegar un operativo de emergencia con participación de distintas corporaciones. En el lugar trabajaron cuerpos de rescate y atención médica de Amealco, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro capital, además de Bomberos, Cruz Roja y personal especializado en urgencias.

Esto es verdaderamente doloroso.



Un autobús con decenas de personas se convirtió en escenario de tragedia en Amealco, Querétaro.



Nueve vidas perdidas, al menos 24 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, trasladadas de emergencia incluso en helicóptero. Historias que… pic.twitter.com/wShbJ1h9TG — Fernanda Familiar (@qtf) April 22, 2026

Lesionados graves y cifra aún en revisión

El Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado reportó que, además de las nueve personas fallecidas, hubo al menos 24 lesionados. De ese total, tres fueron catalogados como pacientes graves: dos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a hospitales de San Juan del Río y uno más fue llevado al centro de salud de Amealco.

Las autoridades también precisaron que el número final de personas lesionadas todavía estaba en consolidación, debido a que varios ocupantes del autobús abandonaron el lugar por sus propios medios antes de completar la clasificación médica formal. Eso significa que el balance podría ajustarse conforme avance la jornada y se integren más datos oficiales.

Hasta ahora no se ha informado una causa definitiva del accidente. Lo que sí está claro es la dimensión de la tragedia: una ruta cotidiana terminó convertida en una escena de muerte, caos y desesperación para decenas de familias queretanas.