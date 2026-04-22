¿Quién era Julio César Jasso, el tirador de Teotihuacán que planeó su ataque inspirado en Columbine?

Julio César Jasso Ramírez fue identificado por autoridades del Estado de México como el hombre que el 20 de abril sembró terror en la zona arqueológica de Teotihuacán: subió a la Pirámide de la Luna, disparó contra turistas, mató a una mujer canadiense e hirió a otras 13 personas. Después de ser herido en una pierna durante la intervención de fuerzas de seguridad, se suicidó. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el caso como un hecho inédito en México y anunció reforzamiento de la seguridad en zonas arqueológicas.

La Fiscalía mexiquense sostiene que Jasso Ramírez actuó solo y que el ataque no fue espontáneo. Según la investigación presentada en Palacio Nacional, el agresor llevaba tiempo preparando lo que haría: visitó en varias ocasiones Teotihuacán, se hospedó en hoteles cercanos y compró tanto el arma como cartuchos antes del atentado. El fiscal José Luis Cervantes dijo que el perfil del atacante muestra una tendencia a imitar crímenes cometidos en otros lugares y en otros momentos.

Así fue el momento en el que Julio César Jasso permite que dos rehenes bajen de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.



Poco antes de perpetrar su ataque, dejó este mensaje en YouTube: "Yo seré el protagonista en Teotihuacán" pic.twitter.com/yM3Y8jSS3J — Fernanda Familiar (@qtf) April 22, 2026

Un perfil marcado por la imitación de masacres

De acuerdo con las autoridades, Julio César Jasso tenía 27 años y era originario de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Entre sus pertenencias fueron hallados objetos y materiales que lo vinculan con la masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos. La fiscalía informó que llevaba referencias directas a Eric Harris y Dylan Klebold, incluidos textos e imágenes, además de una camisa alusiva a ese ataque, lo que fortaleció la hipótesis de un “copycat”, es decir, un imitador de crímenes de alto impacto.

La reconstrucción oficial también apunta a un componente delirante. El fiscal expuso que, por la literatura y notas encontradas en su mochila, Jasso Ramírez se asumía influido por fuerzas “más allá de la Tierra”. Testigos retomados por medios nacionales relataron además que el agresor hablaba de sacrificios y del aniversario de Columbine mientras mantenía sometidos a visitantes en la pirámide.

✅ #GUERRERO | TIRADOR DE TEOTIHUACÁN HABRÍA INICIADO LA PLANEACIÓN DEL ATAQUE DESDE CHILPANCINGO



Nuevos datos de la investigación indican que Julio César Jasso Ramírez realizó un depósito desde una sucursal de BANAMEX en Chilpancingo, para reservar el hotel donde se hospedó… pic.twitter.com/0hm2Vazh9k — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) April 22, 2026

Cómo preparó el ataque en Teotihuacán

La fiscalía detalló que el atacante utilizó un revólver calibre .38 especial, un arma antigua que no pudo ser rastreada por su matrícula, y que todavía tenía cartuchos disponibles después de disparar en el sitio. Versiones difundidas tras la conferencia oficial señalan que el arma tuvo un costo aproximado de 40 mil pesos y que también compró más de 50 cartuchos. Todo eso, sumado a los traslados, hospedaje y equipo que llevaba, apunta a una preparación deliberada, no a un estallido improvisado.

El caso abrió otra discusión inevitable: la fragilidad de los filtros de seguridad en espacios patrimoniales y turísticos. Sheinbaum dijo que México no había vivido antes un episodio así en una zona arqueológica y confirmó que se trabaja en protocolos para impedir el ingreso de armas de fuego, además de reforzar la vigilancia. La zona fue reabierta con seguridad reforzada, pero la pregunta de fondo sigue ahí: cómo un ataque así logró llegar hasta uno de los sitios históricos más importantes del país.