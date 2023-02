El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a su homólogo de EU, Joe Biden el avión presidencial TP01 a cambio de varios helicópteros para sofocar incendios, así lo reveló durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, también detalló que el TP10 sigue en venta y que el avión presidencial comprados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, no se han podido vender por la actual administración debido a su alto costo.

“Este avión no lo tiene ni Obama, que, por cierto, no lo hemos podido vender porque es tan lujoso… Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informan, que le mandábamos el avión y que nos mandara aviones de carga, helicópteros para apagar incendios, que nos ayudara con esos. Entonces ahí está la posibilidad”, añadió.

La decisión de AMLO se debe a que se niega a utilizar una aeronave costosa y con muchos lujos. El avión TP10, abandonó el territorio nacional en 2018 e inició el proceso para su venta mediante un mecanismo transparente y competitivo, este proceso con el fin de que al Gobierno de México maximizara el valor de la aeronave, evitando afectaciones al patrimonio de la federación.