El primer gol del Mundial 2026 lo anotó un migrante

El gol número mil de la Selección Mexicana en un Mundial es obra de un migrante. Originario de Colombia y naturalizado mexicano en 2023, Julián Quiñones desató el furor entre la afición mexicana durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El histórico gol de Quiñones es también el tercer tanto más rápido en una copa de la FIFA. Apenas al minuto 8, el delantero marcó el primero de los dos goles que dieron a México la victoria sobre Sudáfrica, en el Estadio CDMX.

De acuerdo con Conexión Migrante, Julián Quiñones nació en Colombia en 1997. Como diría Chavela Vargas, los mexicanos nacen donde les da la gana. Actualmente es jugador del Al-Qadisiyah en Arabia Saudita. Su primera casa en México fue el Club Tigres, cuando tenía apenas 18 años.

México avanza en el grupo A

Tras la victoria 2 a 0 sobre Sudáfrica, México ahora se prepara para enfrentar a Corea del Sur. El encuentro tendrá lugar el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara de Zapopan, Jalisco, a las 19h.

La Selección Sudcoreana viene de un triunfo similar. En su primer encuentro, venció 2 a 1 a República Checa. El Tri también se enfrentará al combinado europeo, quienes visitarán el Estadio Ciudad de México a las 21h del 24 de junio.

De obtener la victoria sobre la selección checa, México se acerca a los octavos de final. Esto dependerá del resultado del encuentro entre Sudáfrica y Corea, pactado para la misma fecha y hora pero en el Estadio Monterrey.

En caso de que la selección tricolor lidere el grupo A, su rival más probable es Inglaterra en los octavos de final. De quedar segundo, los adversarios más probables son Países Bajos y Marruecos.

Si el Tri queda tercero, lo más probable es que se enfrente a Bélgica o Alemania.