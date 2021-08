«El alcalde no me ofreció un trato directo, pero sí con dos emisarios que mandó con mi abogado me ofreció 2 millones y medio de pesos para que me quedara callada», declaró María Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo, joven asesinado presuntamente por policías municipales.

En entrevista con Azucena Uresti, la mujer declaró que el alcalde le llamó a una reunión, en la pedía que Renán Barrera le ofreciera el dinero directamente.

«Él me contó todo, por eso pido justicia por mi hijo, porque este caso no puede quedar impune. El fiscal está entorpeciendo la investigación», dijo María, sosteniendo que su hijo pudo platicarle los abusos que sufrió.

▶ José Eduardo habría sido asesinado y violado por policías en Mérida. María, madre del joven, señala que el alcalde le ofreció 2.5 millones de pesos por su silencio



Ella no los aceptó y prefirió denunciar; "la vida de mi hijo no la voy a vender"



📺 La entrevista con @azucenau pic.twitter.com/mwLgO9ddPr — Milenio (@Milenio) August 18, 2021

José Eduardo Ravelo, originario de Veracruz, fue detenido en junio en Mérida, Yucatán; habría fallecido después de ser abusado sexualmente por policías. Cuatro elementos fueron detenidos por su presunta participación en la muerte del joven de 23 años originario.

María Ravelo llevó el féretro de su hijo al Palacio de Gobierno para exigir justicia. De acuerdo con las denuncias de su familia, el joven fue golpeado y violado.