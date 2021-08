El fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, reapareció en una entrevista televisada para Telemundo, después de 32 años de prisión.

Considerado uno de los narcotraficantes más poderosos, ya que controlaba el mercado de cocaína en México, dijo: «No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias; me privaron de la vista, me privaron de los oídos y, como ve, no puedo caminar».

“Mi salud es pésima. Mi familia, está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida. Ninguno. Puesto que perdí todo, perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, agregó.