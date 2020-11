Irvin Baxter Jr., televangelista antigay, quien afirmó que las personas de la comunidad LGBT+, las novias no vírgenes y cualquier persona que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio eran los culpables del COVID-19 que murió a causa del virus.



Baxter, quien fue un gran partidario de Trump, en una aparición en marzo en The Jim Bakker Show , Baxter habló en contra de las relaciones sexuales prematrimoniales antes de describir la pandemia de coronavirus como una «llamada de atención» de Dios.



«Espero que esta investigación no sea correcta, pero la obtuve directamente de la enciclopedia (…) Dice que el 5% de las nuevas novias en Estados Unidos ahora son vírgenes. Eso significa que el 95% ya ha cometido fornicación», dijo.



Esta semana, Endtime Ministries anunció que Baxter murió en el hospital el 3 de noviembre, solo unos días después de dar positivo por el coronavirus. Tenía 75 años. En transmisiones y declaraciones en el sitio web de Endtime Ministries, Robbins enfatizó que el ministerio que Baxter comenzó continuará y que su legado seguirá vivo.



Con información de Queerty