Los tiburones tienen relaciones sociales más complejas de lo que se sabía hasta ahora, como lo demuestra un estudio que encontró que los tiburones grises de arrecife en el Océano Pacífico cultivan redes sorprendentes y desarrollan vínculos que pueden durar años.



La investigación se centró en el comportamiento de 41 tiburones de arrecife alrededor del atolón de Palmyra, a unos 1.600 kms al suroeste de Hawái, utilizando transmisores acústicos para rastrearlos e imágenes para obtener una mayor claridad en sus interacciones.

Lejos de ser criaturas solitarias, los tiburones formaron comunidades que se mantuvieron bastante estables a lo largo del tiempo, y algunos individuos permanecieron juntos durante los cuatro años del estudio.



Los investigadores documentaron un patrón diario, con tiburones pasando las mañanas juntos en grupos de a veces hasta 20 individuos en la misma parte del arrecife, dispersándose durante el resto del día y la noche, y volviendo a reunirse a la mañana siguiente.







«Los tiburones son animales increíbles y todavía son bastante incomprendidos», dijo el biólogo marino de la Universidad Internacional de Florida Yannis Papastamatiou, autor principal de la investigación publicada esta semana en la revista Proceedings of the Royal Society.



«Me gusta hablar de sus ‘vidas sociales secretas’ no porque quieran que sea un secreto, sino porque recién ahora hemos desarrollado las herramientas para comenzar a ver y comprenderlas», sostuvo Papastamatiou. «No todos los tiburones son sociales y es probable que algunos sean solitarios».

El tiburón de arrecife es de tamaño mediano, alcanzando alrededor de 2 metros de largo. Su sociabilidad tenía similitudes en términos de estabilidad a lo largo del tiempo con ciertas aves y mamíferos, pero se diferenciaba en que no implicaba anidar, aparearse, hacer vocalizaciones o interacciones amistosas.



Los investigadores sospechan que los tiburones pasan tiempo en grupo porque eso puede ayudar a garantizar que los individuos encuentren presas.







«Desde hace algún tiempo sabemos que los tiburones son capaces de reconocer compañeros de grupo particulares y tener preferencias sociales», dijo el biólogo marino y coautor del estudio, David Jacoby, del Instituto de Zoología de Londres.



«Nuestro estudio revela por primera vez que en realidad son capaces de mantener interlocutores sociales durante varios años. Además, ofrecemos un posible mecanismo para una estructura social a largo plazo».



Información de Reuters