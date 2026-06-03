Otros dos gobernadores de Morena se quedan sin visas. Así lo revela Los Angeles Times hoy.

Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, son investigados por Washington por sus presuntos lazos con el crimen organizado. El LA Times sostiene su reporte en “personas familiares con los casos”.

La fuente, que habló en condición de anonimato, asegura que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado. Si bien el gobernador viaja constantemente a los Estados Unidos a recibir un tratamiento médico, lo hace a través del programa de Beneficio Público Significante (Significant Public Benefit parole). Este permite a no-ciudadanos testificar frente al gran jurado para mitigar consecuencias de los cargos actuales o pendientes en su contra, explica el diario californiano.

Por su cuenta, Villarreal es investigado por sus posibles nexos con el huachicol. Lo mismo que Durazo, cuenta con parole para testificar. “Cuando entra a los Estados Unidos, es acompañado a menudo por oficiales norteamericanos”, dice la fuente del LA Times.

Negación, la respuesta coordinada

Fiel al estilo oficial, la presidenta Sheinbaum desestimó las investigaciones calificándolas como conspiraciones contra su Gobierno. Cuestionó no sólo la cancelación de las visas, sino el objetivo de hacerlo público. “Cuando uno está tranquilo con sus convicciones, y con la certeza de lo que está haciendo, y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas”.

“Tenemos el derecho de la duda”, zanjó.

Tanto Villarreal como Durazo han negado que sus visas estén canceladas, pero no han ofrecido evidencia.

Steve Fisher, autor del reportaje, dijo en entrevista con Azucena Uresti que se mantiene firme en su artículo. «Yo tengo fuentes muy verídicas de que su visa está cancelada. Cuando [Durazo] llega a la frontera, es escoltado por autoridades de Estados Unidos hasta su destino».