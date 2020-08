Hace apenas unas horas se reporto que el Christian Nodal había borrado de su muro de Instagram las fotos y videos que tenía junto a Belinda, luego de que hace una semana apenas anunciaran el inicio de su noviazgo.



La eliminación del contenido en su cuenta, sumado a que dejaron de seguirse mutuamente, levanto la alerta de usuarios y medios. Los rumores y versiones no se hicieron esperar.



Sin embargo, es momento que Nodal ya volvió a subir el video en el cual aparece besando a Belinda, y lo acompañó con este mensaje:

«Lo inesperado no necesita explicaciones.

Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.

Te amo, Belinda.

Espero y esta «publicidad» nos dure pa toda la vida mi amor.»