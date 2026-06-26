El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el número de muertos tras el doble sismo de Caracas ha aumentado a 920. Las cifras de personas heridas siguen creciendo sin control, ubicándose hasta ahora en 3 mil 360 y con probabilidades de aumentar frente a un sistema de salud completamente colapsado.

La ayuda humanitaria, inmediatamente lanzada desde 17 países y las Naciones Unidas, ya vuela rumbo de Caracas.

El sistema de salud venezolano ha colapsado

301 hospitales de gran capacidad están desbordados. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, califica la infraestructura como inservible. «No se han ocupado de darle mantenimiento en todos estos años», acusa. «Con el terremoto se desactivan unos 8 o quizá 10 hospitales que pudieron resolver algunos problemas de los que se están presentando con esta gran crisis».

De acuerdo con sus estimaciones, los hospitales de la zona metropolitana operan apenas al 25% de su capacidad; los insumos, dice a France 24, no llegan al 5%.

El mismo medio ha conversado con el ingeniero Oswaldo Felizola, especialista en sismología. El experto ha explicado que las placas tectónicas bajo el territorio venezolano ha acumulado energía durante los últimos 100 años. Un siglo de energía liberado en menos de una hora. Aunque Venezuela es un territorio altamente sísmico, nada similar había ocurrido en los últimos 130 años.

Para la ONU, la cifra de personas desaparecidas se coloca en 50 mil. Mientras tanto, la población se organiza para las labores de rescate.

La ayuda internacional ya vuela hacia Caracas

México, Alemania, El Salvador, Colombia, España, Ecuador, Suiza y otra decena de países han enviado ya equipos de rescate, lo mismo que asistencia internacional. Los aviones han tenido que aterrizar en la pista presidencial pues el Aeropuerto de Maiquetía continúa inoperante.

Entre escombros y rescates, las horas cruciales siguen avanzando.