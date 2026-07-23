Tesoro y UIF sancionan a hijastro del Mencho

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido sanciones contra más de 50 personas y entidades mexicanas ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas el hijastro del finado narcotraficante Rubén Oseguera Cervantes «El Mencho».

De acuerdo con la información presentada hoy (23.06.2026), el paquete de sanciones incluye a Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho, quien ha quedado al frente del CJNG tras el abatimiento de su padre. Conocido como El Pelón y El 03, Valencia es buscado por el Gobierno de Estados Unidos con recompensa de 5 millones de dólares.

La resolución implica el bloqueo de bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades señaladas que se ubiquen en territorio estadounidense o bajo posesión de ciudadanos de ese país. En las sanciones colabora también la Unidad de Inteligencia Financiera de México.