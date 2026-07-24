Estados miembros de la CPI votan a favor de destituir a Karim Khan

Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votaron el viernes a favor de destituir al fiscal general del organismo, Karim Khan, quien desde hace casi dos años enfrentaba denuncias por presunta conducta sexual indebida contra una integrante de su equipo, informaron fuentes diplomáticas a agencias internacionales.

La votación se realizó en la sede de la ONU en Nueva York, donde representantes de los 125 países miembros decidieron, en una amplia mayoría, la salida del abogado británico. Según la agencia AFP, más de 80 Estados miembros votaron a favor de cesarlo.

La votación, secreta y con necesidad de mayoría absoluta, llegó tras casi dos años de investigaciones que dejaron un expediente con discrepancias sobre las pruebas reunidas en un proceso confidencial, en medio de una campaña de presión de Estados Unidos e Israel contra el tribunal.

La sesión comenzó alrededor de las 10:00 horas con una parte pública antes de continuar a puerta cerrada; la presidenta de la Asamblea, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, pidió a los delegados manejar el proceso con cautela para respetar la privacidad tanto de Khan como de la institución.

La recomendación de destitución se basó en una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU sobre denuncias de conducta indebida ocurrida entre marzo de 2023 y abril de 2024. Khan, fiscal de la CPI desde 2021, ha rechazado en todo momento las acusaciones y ha calificado el proceso disciplinario de irregular.

El fiscal general ya había sido apartado previamente del proceso de la CPI contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad. La destitución constituye un hecho sin precedentes para el tribunal con sede en La Haya, fundado en 2002 para juzgar crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad. Analistas señalan que el caso deja a la Fiscalía de la CPI en una posición debilitada justo cuando enfrenta presiones políticas de varios gobiernos por sus investigaciones en curso.