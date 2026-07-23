El actor y cantante Mario Iván Mártinez presentará su espectáculo una nueva versión de su espectáculo «¡Soñando al compás» con la Orquesta Sinfónica de Minería. Programado dentro de la temporada de verano 2026, el concierto «Mi amiga, la orquesta: fábrica de sueños» tendrá lugar el próximo 26 de julio en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Conversando con FERNANDA FAMILIAR, Mario Iván Martínez comparte que realiza este tipo de formatos pensando en ofrecer diversidad a las infancias. «He exhortado a las orquestas, a los conjuntos, para que no nos quedemos en el repertorio consabido», explica. De tal suerte, sus propuestas sonoras exploran una gama mucho más amplia de contenidos además de clásicos familiares como Leroy Anderson o el Pedro y el Lobo de Prokófiev.

Para este 26 de julio, Minería acompañará a Mario Iván Martínez bajo la batuta de Raúl Aquiles Delgado, su director asociado. Además, el actor ha invitado al niño David Salomón, de 10 años, quien será co-narrador suyo para conducir El traje nuevo del Emperador a través de las partituras elegidas para el evento.

Martínez explica también que la finalidad de conciertos como este es que las infancias no sólo oigan música, sino que la escuchen. «Lo que yo he querido hacer es no dejar fuera la literatura, la magia, la sorpresa; porque ese va a ser el anzuelo para capturar la emoción del niño. No hay que olvidar el sentido lúdico», señala.

Explica también que la progresión de las obras pretende mostrar a las infancias cómo es que las orquestas han evolucionado en el tiempo, desde la época de Mozart hasta la modernidad rossiniana.

¡Soñando al Compás! Mi amiga, la orquesta se presentará este domingo 26 de julio a las 17 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan. Los boletos ya están a la venta en mineria.org.mx