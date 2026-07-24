Suman 861 réplicas tras el sismo de 7.4 en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó el viernes que se han registrado 861 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio en Chiapas, la mayor de ellas de magnitud 6.5, de acuerdo con el corte de las 08:00 horas.

La actividad sísmica en la región no se ha detenido desde entonces. Este viernes se reportó un temblor de magnitud 4.4 a las 11:33 horas, con epicentro a 55 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz, y una profundidad de 185 kilómetros, cifra que el organismo ajustó tras un primer reporte preliminar de magnitud 4.7. Horas antes, a las 07:57, se había registrado otro sismo de magnitud 4.4 con epicentro a 145 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros.

El SSN atribuye la intensa actividad a la interacción de cinco placas tectónicas —Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos— que convergen bajo el territorio nacional, lo que ubica al país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

Autoridades de Protección Civil no han reportado daños adicionales asociados a las réplicas de este viernes en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, las entidades donde se concentra la mayor parte de los movimientos posteriores al sismo principal.

El SSN recordó que el próximo Simulacro Nacional se realizará el 19 de septiembre, por primera vez en sábado, con la alerta sísmica activándose a las 11:00 horas en punto, como parte de los ejercicios anuales de preparación ante desastres que se realizan desde el sismo de 1985.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones habituales: identificar rutas de evacuación, mantener actualizado el equipo de emergencia y seguir únicamente los reportes oficiales del organismo ante la proliferación de información no verificada en redes sociales durante este tipo de eventos.