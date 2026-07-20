ATI invertirá 80 millones de dólares en Chihuahua

Maru Campos anunció que ATI Forged Products se establecerá en la capital chihuahuense con una inversión de 80 millones de dólares. Este lunes (20.07.2026), la gobernadora dio a conocer la presencia de la empresa en el estado junto con su CEO y presidenta, Kimberly Fields.

El proyecto de inversión pretende generar 230 empleos altamente especializados, lo que busca consolidar la imagen de Chihuahua como epicentro para la industria aeroespacial mexicana. La mandataria reafirmó su apoyo para continuar con el crecimiento del sector, y dialogó con Fields sobre las oportunidades para reforzar la cadena de proveeduría local, impulsar a los proveedores chihuahuenses e incrementar la integración de empresas de la entidad en las operaciones globales de ATI.

ATI Materials es líder mundial en desarrollo de materiales avanzados y procesos de manufactura altamente especializados; sus capacidades incluyen la generación de aleaciones especiales, fusión al vacío, laminado, forjado, manufactura aditiva y servicios de fabricación de alto valor para las industrias aeroespacial, de defensa, energía, electrónica y médica.