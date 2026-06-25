Ajijic, joya escondida en Chapala

Mucha gente no mexicana llama «Chapala» a Ajijic: un pequeño pueblo mágico en la zona del Lago de Chapala. Se dice que es el lugar del país donde más extranjeros viven.

Actualmente tiene una población pequeña, casi 12 mil habitantes, y se dice que fue poblado mucho antes de la llegada de los españoles en 1942. Su pasado colonial inició en 1531 y es una de las villas más antiguas de México. Fue nombrado Pueblo Mágico en 2020.

Ajijic es accesible desde Guadalajara, la capital jaliciense.

Ajijic continúa manteniendo su identidad mexicana, mientras que al mismo tiempo atiende a los turistas, con hoteles, posadas y restaurantes en abundancia, más, probablemente, que en cualquier otro pueblo mexicano de su tamaño. La comunidad de estadounidenses y canadienses que residen en el lugar, lo convierten en un lugar cosmopolita, llena de cultural y arte, un destino de descanso para los que llegan a retirarse.