El estado de Chihuahua recibirá las primeras sedes de ALA Corporation en territorio nacional. Tras negociaciones en Londres, conducidas por la gobernadora Maru Campos durante la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, la empresa italiana informó que abrirá su primera oficina en el estado fronterizo con el objetivo de propiciar las condiciones para que sus operaciones se amplíen en Chihuahua.

A través de un comunicado, la gobernadora Campos resaltó que la llegada de ALA Corp. al estado incorporará nuevas capacidades de ingeniería, diseño y manufactura de alto valor agregado.

«Nuestra visión es que Chihuahua se convierta en su plataforma de crecimiento para Norteamérica», apuntó.

Durante el encuentro, se revisaron los planes de expansión de la compañía, así como las oportunidades para reforzar el trabajo conjunto entre la empresa y el Gobierno del Estado, a fin de impulsar nuevas inversiones, generar talento especializado y fortalecer las cadenas regionales de suministro.

Maru Campos agradeció al corporativo por depositar en la entidad 35 años de confianza y compromiso, al ser el mayor empleador aeroespacial en la capital, con 9 mil empleos generados y 13 plantas.

Chihuahua es el principal enclave de Safran fuera de Francia para cableado eléctrico aeronáutico, así como de sistemas de seguridad y evacuación, iluminación de cabina y sistemas relacionados.