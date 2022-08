El actor y conductor Raúl Araiza reapareció en el programa Hoy, donde reconoció que estuvo, una vez más, en un centro contra adicciones para vencer su alcoholismo.

«Cuando pedir ayuda, somos una familia aquí… básicamente es cuando lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. Lo que no quieres es sentir, cómo no sientes, adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, fuma, bebe, lo vomita. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer», dijo Araiza, en compañía de sus compañeros del programa.

Más adelante habló del origen de sus adicciones: «El vacío que yo tenía, esa ausencia, es abandono de padre. La fantasía de todo adicto es tener el reconocimiento de todo padre, que no me besó lo suficiente, me dio el amor como él podía. Mi padre fue hombre sin amor. Yo viví todo esto sin amor, luego me manda cuatro años fuera de México, sin yo entender el exilio. Porque mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano y no tiene la culpa el gordito, yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije aquí soy, se volvió mi mejor amigo, me dio servicio».