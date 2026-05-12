Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” desplaza a 96 personas en Guerrero

La confrontación entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” volvió a encender la violencia en la región de Chilapa, Guerrero, donde al menos 96 personas fueron desplazadas, de acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante “La Mañanera”, el funcionario federal explicó que el Gabinete de Seguridad mantiene presencia en la zona con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y autoridades estatales. También confirmó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, acudió personalmente para atender la situación.

Harfuch reconoció que el escenario es delicado porque las comunidades afectadas permanecen bajo riesgo por la presencia de actores armados.

“Es muy delicado y es importante que sepan que la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía”, afirmó García Harfuch.

El secretario explicó que el despliegue de fuerzas federales debe realizarse con cuidado para evitar que la población civil quede expuesta a nuevas agresiones. Por ello, las autoridades priorizan el diálogo para instalar una nueva base de operaciones en la zona, mientras continúan patrullajes y acciones de seguridad.

La violencia de Los Ardillos está desatada en Chilapa, Guerrero.



Niñas, niños y familias enteras están huyendo entre balazos y miedo, desplazados por una violencia que también involucra a Los Tlacos y que mantiene bajo tensión a la población.



“El gobierno, después de 5 días, no… pic.twitter.com/V41vI23tl5 — Fernanda Familiar (@qtf) May 12, 2026

“Sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército y de autoridades estatales y ahora se está dando prioridad al diálogo para establecer una base de operación más dentro de la zona”, agregó.

Harfuch atribuye la violencia a “Los Tlacos” y “Los Ardillos”

El titular de Seguridad atribuyó directamente el recrudecimiento de la violencia a la disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, dos organizaciones criminales con presencia en distintas regiones de Guerrero.

“Se deriva de grupos criminales que son Los Ardillos y Los Tlacos. Se reforzó la seguridad de manera inmediata”, señaló.

La violencia en Chilapa ocurre en una zona marcada desde hace años por desplazamientos forzados, amenazas, bloqueos, ataques contra comunidades y enfrentamientos por el control territorial. Medios nacionales han documentado que habitantes de comunidades de la Montaña baja han denunciado ataques recientes, incluso con explosivos lanzados desde drones, aunque las cifras comunitarias de desplazamiento son mayores a las reconocidas oficialmente.

El País reportó que la policía comunitaria CIPOG-EZ ha denunciado una crisis sostenida en la región, con ataques a comunidades como Tula y Xicotlán, además de un saldo acumulado de 76 muertos y 25 desaparecidos desde 2014, según esa organización.

En los últimos días, habitantes de la zona han señalado ataques contra civiles y desplazamientos hacia otras comunidades, mientras autoridades federales sostienen que mantienen presencia operativa para contener la violencia.

Una disputa criminal de años en Guerrero

La confrontación entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” forma parte de una disputa más amplia por el control de territorios, rutas de trasiego, extorsión, cobro de piso, transporte público y corredores estratégicos en Guerrero.

“Los Ardillos” surgieron hace casi dos décadas en la región de Chilapa y Quechultenango, donde consolidaron presencia en zonas de difícil acceso. Diversas investigaciones periodísticas han documentado su expansión territorial, sus presuntos vínculos políticos y su influencia sobre rutas comerciales y de transporte.

“Los Tlacos”, también identificados como el Cártel de la Sierra, expandieron su presencia desde Tlacotepec hacia municipios de la zona centro y norte de Guerrero. Reportes de seguridad los ubican en disputas con grupos como “Los Ardillos”, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

La violencia derivada de esta confrontación ha provocado bloqueos carreteros, ataques contra transportistas, quema de vehículos, desplazamientos forzados y amenazas contra comunidades enteras.

En 2023 y 2024, distintos episodios de violencia paralizaron Chilpancingo y otras localidades del estado. Ahora, el nuevo desplazamiento de 96 personas en Chilapa confirma que la disputa criminal sigue golpeando directamente a la población civil.

El reto para las autoridades no está solo en desplegar fuerzas de seguridad, sino en proteger a las familias que han quedado atrapadas entre grupos armados, amenazas y abandono territorial.