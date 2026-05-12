PAN cierra filas con Maru Campos: “Chihuahua no será entregado al crimen organizado”

El Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado acusaron a Morena de politizar el tema de la soberanía nacional para evitar responder por señalamientos relacionados con presuntos vínculos de perfiles morenistas con el crimen organizado.

Durante una atención a medios encabezada por Daniela Álvarez Hernández, presidenta estatal del PAN; Alfredo Chávez Madrid, coordinador de la bancada panista; y el diputado local Jorge Soto, Acción Nacional sostuvo que Chihuahua mantiene una postura firme frente a la delincuencia y cerró filas en respaldo a la gobernadora Maru Campos.

PAN defiende la estrategia de seguridad de Maru Campos

Daniela Álvarez señaló que Morena ha buscado desacreditar de manera constante a la gobernadora Maru Campos, pese a que, afirmó, “no existe una sola acusación formal en su contra”.

La dirigente panista aseguró que, mientras la administración estatal mantiene una estrategia frontal contra el crimen organizado e inversión en seguridad, Morena evade los señalamientos que enfrentan algunos de sus perfiles políticos.

“Los ciudadanos no son tontos y no se les puede engañar. Mientras aquí se da la cara y se combate al crimen, Morena evita hablar de los señalamientos que existen contra sus propios perfiles políticos”, expresó.

🚨 El PAN cerró filas con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, luego de que Morena anunciara que buscará juicio político en su contra.



Jorge Romero, dirigente nacional panista, señaló que este anuncio parece una respuesta política después de que Acción Nacional solicitó… pic.twitter.com/COQQceG4sq — Fernanda Familiar (@qtf) May 12, 2026

Álvarez también hizo referencia a una columna nacional publicada en El Universal, en la que se abordaron presuntos vínculos y señalamientos relacionados con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y otros personajes de Morena mencionados en versiones periodísticas sobre delincuencia organizada.

Acusan a Morena de usar la soberanía como cortina política

Por su parte, Alfredo Chávez Madrid afirmó que Morena intenta convertir el debate sobre soberanía nacional en una “cortina de humo” para evitar hablar de casos como el de Rubén Rocha Moya y otros señalamientos nacionales relacionados con presuntos nexos criminales.

“Chihuahua no va a ser Sinaloa. Aquí vamos a defender a nuestras familias y no vamos a permitir que el crimen organizado se apodere de las instituciones”, sostuvo el legislador panista.

🔵“En Chihuahua no vamos a entregar el estado al crimen organizado”, advierte el PAN al acusar a Morena de usar el discurso de soberanía para desviar señalamientos sobre presuntos vínculos criminales. pic.twitter.com/NoPy61eY5C — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 12, 2026

Chávez Madrid también defendió la cooperación institucional con autoridades estadounidenses en materia de seguridad y aseguró que trabajar de manera coordinada para combatir al crimen organizado no representa una traición a la patria.

En su intervención, el diputado Jorge Soto recordó que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta por los hechos ocurridos el 19 de abril en el municipio de Morelos. Además, señaló que delitos como extorsión, homicidio doloso y secuestro corresponden al ámbito de la delincuencia organizada federal.

Acción Nacional reiteró que continuará respaldando a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en Chihuahua y sostuvo que la prioridad será defender a las familias chihuahuenses frente al avance del crimen organizado.