El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas señaladas por presuntamente facilitar operaciones del Cártel del Noreste, entre ellas el activista tamaulipeco Jesús Raymundo Ramos Vázquez, el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, así como dos casinos ubicados en Tamaulipas y la empresa que los opera.

La medida fue emitida a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, que aseguró que estas personas “juegan un papel central” en el fortalecimiento del dominio criminal del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, al respaldar actividades como tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión.

Según el gobierno estadounidense, el activista y abogado Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, habría sido utilizado para “limpiar la imagen pública” de integrantes del cártel y desacreditar acciones de las autoridades mexicanas. En su acusación, Washington sostiene que actuaba “bajo el disfraz del activismo por los derechos humanos” y que durante más de una década habría defendido a miembros del grupo criminal mediante denuncias falsas, protestas pagadas y una campaña de desinformación.

Otro de los sancionados es Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como exabogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, exlíder de Los Zetas y del Cártel del Noreste. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Penilla funcionó como intermediario entre Treviño Morales y otros integrantes del grupo criminal incluso mientras éste permanecía en prisión, lo que presuntamente permitió que siguiera influyendo en la estructura del cártel.

También fue incluido Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, a quien Estados Unidos ubica como operador clave en el tráfico de personas en Nuevo Laredo. Según la acusación, era el encargado de supervisar a los llamados pateros, autorizar el paso de migrantes por territorio controlado por el cártel hacia Texas y controlar casas de seguridad usadas por esta red criminal.

Los casinos y la empresa señalados por lavado y resguardo de droga

Entre las empresas sancionadas aparecen el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y el Casino Diamante, en Tampico, además de Comercializadora y Arrendadora de México, CAMSA, señalada como operadora de ambos establecimientos. El Departamento del Tesoro sostiene que estos espacios eran utilizados para lavar dinero, ocultar efectivo y droga, y en el caso del Casino Centenario, incluso como punto de resguardo de pastillas de fentanilo y cocaína, así como sitio de tortura e intimidación contra rivales del cártel.

Con estas sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas señaladas que se encuentren en territorio estadounidense quedan bloqueados. Además, ninguna persona o compañía de Estados Unidos podrá realizar transacciones con ellas.

Qué dijo Estados Unidos sobre el Cártel del Noreste

El gobierno estadounidense recordó que el Cártel del Noreste, antes identificado como parte de Los Zetas, opera principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y lo relacionó con tráfico de fentanilo, heroína, metanfetamina, mariguana y cocaína, además de tráfico de migrantes, extorsión y corrupción.

La designación fue realizada bajo la orden ejecutiva 13224, firmada por el presidente Donald Trump, y forma parte de lo que Washington describió como el tercer golpe financiero de la OFAC contra esta red criminal.