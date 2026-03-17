La NASA difundió información sobre el próximo eclipse solar total, previsto para el lunes 2 de agosto de 2027. De acuerdo con los datos técnicos citados, se tratará del evento de este tipo con mayor duración del presente siglo.

La fase de totalidad alcanzará un tiempo máximo de oscurecimiento de 6 minutos con 23.2 segundos. Estas proyecciones matemáticas fueron desarrolladas por el astrofísico Fred Espenak durante su etapa de investigación en el Centro Espacial Goddard.

La confirmación de este fenómeno se sustenta en el uso de efemérides solares y lunares, herramientas matemáticas que permiten calcular las posiciones exactas y las trayectorias orbitales de los cuerpos celestes a lo largo del tiempo. A partir de estos modelos, se proyecta la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol para determinar la fecha y la ruta del eclipse.

La franja de totalidad cruzará Europa, África y Oriente Medio

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz del disco solar. Esa obstrucción proyecta una sombra sobre la superficie terrestre y provoca una reducción de la luz diurna en zonas específicas.

Los datos cartográficos citados delimitan una franja principal de visibilidad que cruzará parte del sur de Europa, el norte de África y diversas regiones de Oriente Medio. Fuera de esa ruta, el fenómeno solo podrá verse de forma parcial.

BREAKING🚨: On August 02, 2027, parts of world will go dark for almost 6 minutes – a total solar eclipse will occur that will not happen again for 100 years. pic.twitter.com/jYsTKpyKG0 — All day Astronomy (@forallcurious) March 15, 2026

La trayectoria de oscuridad total iniciará sobre el Océano Atlántico y cruzará el Estrecho de Gibraltar. Después avanzará sobre territorios de España, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, para continuar hacia Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Los cálculos de Fred Espenak identifican además un punto donde se registrará la duración máxima del evento. Esa zona se ubica en Egipto, cerca de la ciudad de Luxor, donde se alcanzarán los más de seis minutos de totalidad previstos.

Qué se recomienda para observarlo

La observación de las fases parciales de un eclipse solar exige protección ocular especializada. Las recomendaciones citadas indican el uso de filtros solares fabricados bajo la norma internacional ISO 12312-2.

La exposición directa de la retina a la radiación solar sin estos materiales puede provocar lesiones crónicas en los tejidos oculares. Por ello, la observación del fenómeno requiere equipo adecuado durante las etapas en las que el Sol no está completamente cubierto.

El periodo de totalidad también permite estudiar la corona solar desde la superficie terrestre. Esa región corresponde a la capa más externa de la atmósfera del Sol y normalmente permanece oculta por el brillo de la estrella. El oscurecimiento provocado por la Luna facilita el registro de datos térmicos y electromagnéticos de esta zona.