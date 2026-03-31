La influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar fue localizada con vida este martes 31 de marzo en Culiacán, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el domingo pasado tras un presunto caso de privación ilegal de la libertad.

La información fue dada a conocer en Primera Emisión de Imagen Informativa, conducido por el periodista Pascal Beltrán del Río. Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la joven fue encontrada en el sector oriente de la ciudad y que se encuentra en buen estado de salud, aunque hasta ahora no ha detallado las circunstancias de su localización.

La desaparición ocurrió en su negocio de repostería Rosa Dely, ubicado en el bulevar Ronaldo Arjona Amabilis, donde Carmiña se encontraba con su hijo mayor. De acuerdo con el testimonio de su amiga Ada Ramos, tres hombres armados y encapuchados llegaron al local, fingieron interés en los productos y luego la amenazaron para obligarla a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan gris.

Tres personas encapuchadas se habrían llevado a Carmiña, repostera y creadora de contenido de #Culiacán, #Sinaloa. Ada Ramos, su mejor amiga, contó a #ImagenNoticias que la influencer fue encañonada frente a su hijo y obligada a subir a un auto: pic.twitter.com/UQNjVxg0X0 — Nacho Lozano (@nacholozano) March 31, 2026

El secuestro ocurrió frente a su hijo de 10 años

Según ese testimonio, el hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas, apenas media hora después del último mensaje que Carmiña había intercambiado con su amiga. Durante el ataque, los agresores también encañonaron al menor de 10 años que estaba con ella.

“No, a él no, no le apunten”, habría suplicado Carmiña antes de ser subida por la fuerza al vehículo.

Tras el reporte de desaparición, la Fiscalía de Sinaloa activó los protocolos de búsqueda y en menos de 48 horas se confirmó su localización con vida. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del delito.

Quién es Carmiña Miroslava Castro

Carmiña Miroslava Castro Salazar tiene 29 años, es madre de cuatro hijos y es conocida en Culiacán por su negocio Rosa Dely, especializado en repostería personalizada. Además de su trabajo como emprendedora, ha construido una comunidad en plataformas como TikTok, donde comparte recetas, diseño de postres y clases gratuitas de emprendimiento.

También imparte cursos presenciales en la comunidad de San Ignacio, con un enfoque en autoempleo. Personas cercanas aseguran que no tenía antecedentes de amenazas ni vínculos con actividades ilícitas. “Ella solamente lo que hace en esta vida es emprender, ayudar a las personas”, afirmó su amiga.

El caso ocurre en medio de un contexto de violencia e inseguridad en Sinaloa. Incluso, el negocio de Carmiña había reabierto apenas dos semanas antes, después de un cierre previo relacionado con las condiciones de seguridad en la zona.