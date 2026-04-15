Claudia Sheinbaum entra a la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida por la revista Time en su listado anual de las 100 personas más influyentes del mundo, una selección que reúne a figuras con peso político, social y económico a nivel global.

El reconocimiento coloca a Sheinbaum dentro del rubro de Líderes y llega en medio de un arranque de sexenio marcado por presiones internas y externas. En el texto dedicado a la mandataria, la revista subraya que comenzó su primer año completo en el cargo bajo una fuerte presión por el contexto de seguridad en México, las amenazas de Donald Trump desde Estados Unidos y las dudas de sus críticos sobre el margen real de maniobra que tendría frente a la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Time destaca su manejo político ante presiones internas y externas

El perfil de Sheinbaum fue escrito por el periodista Ioan Grillo, quien señala que la presidenta enfrentó desde el inicio amenazas de aranceles, advertencias de posibles acciones militares estadounidenses en territorio mexicano y un escenario atravesado por la violencia criminal, el tráfico de fentanilo y de personas en la frontera.

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La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a ser incluida en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo.



Fue colocada en la categoría de "Líderes", en la que también apareció en 2025. pic.twitter.com/VOmbsh9BHl — Fernanda Familiar (@qtf) April 15, 2026

Según el artículo, la respuesta de Sheinbaum fue una muestra de diplomacia. Time sostiene que la mandataria endureció acciones contra los cárteles, con operativos en laboratorios, traslados de líderes criminales a custodia estadounidense y la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, lo que, de acuerdo con el texto, ayudó a evitar una intervención más agresiva por parte de Estados Unidos.

La publicación también resalta que Sheinbaum defendió la soberanía mexicana sin caer en la confrontación directa y que esa combinación entre firmeza y serenidad la convirtió en una de las líderes más populares de la región. Aun así, el perfil advierte que su reto será convertir ese arranque prometedor en un legado duradero, en un contexto donde persisten el estancamiento económico, la inseguridad y la crisis de desapariciones.