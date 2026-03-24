Pandora, legendario grupo conformado por Mayte Lascurain, Isabel Lascurain y Fernanda Meade, decidió celebrar sus cuatro décadas de historia con el libro 40 años, una publicación que recorre la trayectoria del grupo y revive algunos de los momentos que marcaron su evolución artística y personal, que fue presentada la tarde de este lunes en el imponente Museo Soumaya, por la reconocida periodista Fernanda Familiar.

En los capítulos del libro aparece la etapa de Liliana Abaroa, quien se integró al trío tras la salida de Fernanda Meade y permaneció durante buena parte de los años noventa, en un periodo importante para la consolidación del grupo.

Durante la presentación, Mayte Lacurain habló sobre ese momento en la historia de Pandora y recordó que la salida de Abaroa fue especialmente complicada para todas.

“Cuando Liliana se fue de Pandora fue una época muy difícil para todas. Cuando entró en ningún momento dijo ‘yo soy Pandora desde el principio’”, explicó.

Aunque reconoció el lugar que tuvo Liliana Abaroa dentro de la agrupación, Mayte también dejó ver la relación especial que mantiene con Fernanda Meade.

“Con Liliana me divertí muchísimo… es una hermana; pero Fernanda es hermana de sangre, casi, casi”, dijo.

El libro fue impulsado por Eduardo Meade, hermano de Fernanda, quien explicó que el proyecto se concretó en un tiempo relativamente corto, pese al trabajo de investigación que implicó reconstruir la historia del grupo.

“Cuando cumplieron 40 años, volví a proponer hacer este libro y lo aceptaron. Normalmente, un proyecto así puede tardar mucho más, pero desde la investigación hasta el ejemplar impreso nos llevó entre ocho y diez meses”, comentó.

Pandora agradece a sus fans por sostener al grupo en momentos difíciles

Durante la presentación, Mayte también aprovechó para reconocer el papel de los seguidores que han acompañado a Pandora a lo largo de estas cuatro décadas, incluso en los momentos menos favorables de su carrera.

“Yo creo que el ser fan es lo que te mantiene, lo que te sostiene en momentos oscuros, porque claro que los hay. A veces te presentas en un lugar donde hay muy poca gente, pero siempre está ese fan que te escribe y te dice lo que le hiciste sentir”, expresó.

El libro 40 años ya se encuentra disponible y forma parte de las actividades con las que Pandora conmemora su aniversario.