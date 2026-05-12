Ocho estados concentran 53% de homicidios dolosos en México; Chihuahua y Guanajuato encabezan lista

La violencia homicida en México mantiene una fuerte concentración territorial. Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que ocho estados concentraron el 53 por ciento de los homicidios dolosos registrados en abril de 2026.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Figueroa presentó la gráfica “Homicidio doloso por entidad federativa. Abril 2026”, en la que se reportaron 834 víctimas en esas ocho entidades.

Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista, con 129 víctimas cada uno, lo que representa 8.2 por ciento del total nacional por entidad.

Después aparecen Morelos, con 112 víctimas; Baja California y Sinaloa, con 101 cada uno; Estado de México, con 90; Veracruz, con 88, y Guerrero, con 84.

El dato confirma que, aunque el gobierno federal reporta una baja nacional en homicidios dolosos, la carga de la violencia sigue concentrada en estados donde operan disputas criminales, mercados ilegales y estructuras de alto impacto.

Estos son los ocho estados con más homicidios dolosos

De acuerdo con el reporte presentado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los ocho estados que concentraron el 53 por ciento de los homicidios dolosos en abril de 2026 fueron:

Chihuahua: 129 víctimas, 8.2 por ciento del total nacional.

Guanajuato: 129 víctimas, 8.2 por ciento.

Morelos: 112 víctimas, 7.1 por ciento.

Baja California: 101 víctimas, 6.4 por ciento.

Sinaloa: 101 víctimas, 6.4 por ciento.

Estado de México: 90 víctimas, 5.7 por ciento.

Veracruz: 88 víctimas, 5.6 por ciento.

Guerrero: 84 víctimas, 5.3 por ciento.

#EnLaMañanera | 🚨 8 estados concentraron el 53 % del total de homicidios dolosos de todo el país: #Chihuahua y #Guanajuato lideran la lista pic.twitter.com/RGchKOXclF — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 12, 2026

En conjunto, estas entidades sumaron 834 víctimas durante abril. La cifra muestra que más de la mitad de los homicidios dolosos del país se concentró en una cuarta parte de las entidades federativas.

Chihuahua y Guanajuato quedaron empatados en el primer lugar nacional durante abril, mientras que Morelos se ubicó como el tercer estado con mayor número de víctimas.

Gobierno reporta baja nacional de 40% en homicidios

Marcela Figueroa también informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 40 por ciento desde el inicio de la actual administración federal.

Según el reporte, en septiembre de 2024 se registraban 86.9 homicidios dolosos diarios en promedio, mientras que en abril de 2026 la cifra bajó a 52.5 casos diarios.

“Esta reducción es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día, respecto a septiembre de 2024”, señaló durante la conferencia.

La funcionaria indicó además que, en el primer cuatrimestre de 2026, los homicidios disminuyeron en 26 estados en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El gobierno federal también reportó una baja en delitos de alto impacto, como robo con violencia, extorsión y feminicidio. De acuerdo con Figueroa, en 2018 el promedio diario de delitos de alto impacto fue de 969.4 casos, mientras que en lo que va de 2026 la cifra se redujo a 461.5, una disminución de 52 por ciento.

La lectura oficial apunta a una reducción general de la violencia, pero la concentración de homicidios en Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero mantiene el foco sobre las zonas donde el problema sigue golpeando con más fuerza.