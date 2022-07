El actor Sergio Sendel, recordado por sus papeles de villanos en las telenovelas, se vio envuelto en un escándalo, donde se le acusa de robo al empresario Jorge Reynoso, quien lo acusó de robarse al menos seis propiedades. Así, ha exigido públicamente que pague con cárcel.

Por medio de una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el empresario aseguró que Sendel invadió sus propiedades con todo el descaro, y posteriormente las vendió.

En ese sentido, explicó que por el momento está siendo asesorado por un abogado para informarse legalmente y estar consciente de cómo proseguir con el robo de sus propiedades evaluadas en 50 millones de pesos (mdp).

«Esto no es negociable. Ya están todos los escritos listos, ya está en todos los juzgados. Yo quiero que se ejecute por la vía penal y posteriormente la civil», declaró.

«Ahora, es importante que la gente no se quede con lo que no le pertenece. Tenemos detectadas seis propiedades hasta ahora. De hecho, en una de las propiedades, que va a ser muy triste lo que va a suceder, me dicen que una propiedad la dividieron a la mitad. En una estamos montando la fábrica de acrílicos y la otra mitad se la vendieron, según entiendo, a una actriz que le dicen la Güereja o María Elena Saldaña. Me da mucha pena, pero también está dentro de este asunto y lo que se le viene tiene dueño», agregó