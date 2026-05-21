La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, endureció su postura frente a Morena y al gobierno federal, luego de que desde el oficialismo se impulsara la idea de un juicio político en su contra por el caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua.

En entrevista con Fernanda Familiar, Campos afirmó que la narrativa contra ella forma parte de una ofensiva política y acusó un doble rasero: mientras a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa señalado por Estados Unidos, le exigen pruebas antes de juzgarlo, a ella, dijo, ya la colocaron públicamente en el banquillo sin elementos.

“Tenemos que abrir los ojos y hasta que a una servidora le sucedió esta parte del narcolaboratorio y sin tener ninguna prueba, ya me empiezan a enjuiciar de manera injusta y aberrante en una mañanera”, señaló la mandataria estatal.

Maru Campos acusa juicio político sin pruebas

Campos respondió directamente al discurso de Morena sobre un posible juicio político en su contra. La gobernadora sostuvo que el señalamiento carece de base jurídica y lo ubicó como una maniobra política.

“Cuando estás en un país donde no existe la ley, donde se elimina el amparo, cuando la UIF te puede congelar las cuentas y no tienes una garantía de audiencia, cuando te quitan el agua por la mano, cuando suceden muchas cosas así, pues obviamente dices: no hay ley”, afirmó.

Para la gobernadora, el punto rebasa su caso personal. Aseguró que si una mandataria estatal puede ser señalada sin pruebas desde el poder, cualquier ciudadano puede quedar indefenso frente a una autoridad o una persona con mayor poder.

“Qué van a hacer con ahorita es una gobernadora del Estado, pero igual lo hacen con el que está enfrente porque no tiene garantías ni derechos civiles, ni forma de defenderse”, advirtió.

El contraste con Rocha Moya: “no es la misma medición”

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Campos comparó el trato que, desde su perspectiva, recibe ella frente al que se le ha dado a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

La gobernadora cuestionó que en su caso se busque empujar una condena política inmediata, mientras que en el caso de Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses, el gobierno federal insiste en pedir pruebas.

“En cambio el gobernador de Sinaloa está escondido, no sabemos dónde, no ha dado la cara y a él sí, para juzgarlo a él, piden pruebas y pruebas y pruebas. Entonces no es la misma medición entre uno y otro”, dijo.

Campos afirmó que esa diferencia revela un problema de fondo en el sistema político y jurídico del país.

🔴 "¿Quién es enemigo de Chihuahua? Morena."



Así responde la gobernadora @MaruCampos_G, en entrevista para ¡Qué tal Fernanda! con @qtf. pic.twitter.com/8C7NJ1cDQ1 — Imagen Radio (@Imagen_Mx) May 21, 2026

“Eso quiere decir que tenemos un sistema jurídico, un sistema político podrido, podrido, Fernanda, y que no podemos quedarnos cruzados de brazos”, declaró.

La advertencia sobre Chihuahua rumbo a 2027

La conversación también se movió hacia el proceso electoral de 2027 y el riesgo, planteado por Campos, de que Morena busque quedarse con Chihuahua mediante presión política y acuerdos oscuros.

Fernanda Familiar planteó que el ataque contra la gobernadora podría formar parte de una agenda para tomar el estado en la próxima elección. Campos respondió con una advertencia directa sobre lo que, según ella, estaría en juego.

“Si sucediera, viviríamos en un Chihuahua sin ley, en un Chihuahua donde si salen tus hijos no sabes si va a regresar”, expresó.

La gobernadora vinculó esa posibilidad con una pérdida de seguridad, empleo, servicios y condiciones de vida para los chihuahuenses. También sostuvo que el estado podría quedar expuesto a mayor presencia del crimen organizado si se impone un proyecto político que, según su visión, pone en riesgo la estabilidad local.

Medi Chihuahua, agua potable y el argumento de resultados

Campos defendió su gestión y aseguró que su prioridad ha sido atender necesidades básicas antes que apostar únicamente por grandes obras visibles.

La gobernadora habló de Medi Chihuahua, programa que, según explicó, atiende principalmente a personas que no cuentan con IMSS ni ISSSTE. Afirmó que el esquema ofrece consulta, estudios y medicamentos sin costo.

“Medi Chihuahua te brinda una consulta con un médico, el médico te dice necesitas exámenes médicos y a final de cuentas necesitas una medicina. Todo ese proceso se lo damos completamente gratis”, explicó.

También mencionó inversión en infraestructura y obras de agua potable en Ciudad Juárez. Según Campos, su gobierno ha destinado más de 3 mil millones de pesos en agua potable para colonias que durante años no habían sido atendidas.

“Nos atrevimos a hacer obra enterrada porque genera justicia social para nuestra gente”, dijo.

“No me voy a rendir”, dice Maru Campos a Chihuahua

Al cierre de la entrevista, Campos pidió a los chihuahuenses mantenerse unidos frente a lo que describió como discursos de división provenientes del centro del país.

“Les pido que no se rindan”, afirmó.

La gobernadora dijo que Chihuahua debe actuar en comunidad y evitar que la polarización fracture al estado. También aseguró que seguirá dando la pelea desde su cargo.

“Cuentan con su gobernadora, que no me voy a rendir. Voy a ir hasta donde tope, que ellos me conocen. Saben que he dado la pelea”, sostuvo.

Campos cerró con una defensa de Chihuahua y de México, al afirmar que el país atraviesa un momento en el que se requiere resistencia política y ciudadana.

“No dejemos de luchar México, este es nuestro país, nuestra patria, no tenemos más que este país”, dijo.