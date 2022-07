La mañana de este martes 26 de julio se encendieron las redes sociales, pues Andrés García, famoso actor mexicano, explotó en contra de Roberto Palazuelos e incluso lo retó a un escandaloso enfrentamiento armado, llamando la atención del público boquiabierto ante las declaraciones tan repentinas.

Así, lo llamó públicamente para encontrarse en un lugar y fecha exactos y con ello que se den “un par de balazos”, como mencionó. Esto luego de que “El Diamante Negro” asegurara que buscaba la oportunidad de tener un acercamiento con García, pues lo quería y actualmente existían malentendidos entre ambos que los habían alejado.

En ese sentido, el bochornoso suceso se desató en el programa De Primera Mano, donde Andrés García golpeó con todo a Roberto Palazuelos, con quien se suponía que mantenía una buena amistad, a tal punto que lo había nombrado heredero universal de sus bienes.

“Roberto Palazuelos no está para nada bien. Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda, ahora se pone a decir pendejadas de mí”, declaró.

“Robertito culerito Palazuelos, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos como los hombres”, retó García, escandalizando al presentador del programa.

“Hazte tu propia publicidad, pendejete, has hablado mal de mí diciendo que yo no soy nadie. Imagínate, si yo no soy nadie que tengo 100 películas y tú no tienes ninguna, ¿quién carajos eres tú? Un pobre pendejo engreído”, agregó.

Finalmente, tras sus agresivas declaraciones, Andrés García reveló que Roberto Palazuelos había amenazado a su familia, diciéndoles que se morirían de hambre, ello según sus palabras.