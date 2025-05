¡Toma tu diploma! Graduada le avienta el diploma a su mamá en plena cara

¿Qué está pasando en TikTok? Pues que una joven latina se volvió viral, pero no precisamente por su inteligencia emocional, sino por una “bromita” que le cayó como patada de burro a medio internet.

Resulta que esta chamaca, recién graduada en Estados Unidos, estaba celebrando su logro junto a su mamá —sí, esa señora que seguramente se partió el lomo para verla triunfar— y cuando todo parecía un momento tierno, de orgullo familiar y aplausos… ¡zas! Que le avienta el diploma en la cara a su madre

«¡Ahí está tu diploma!» le dijo, como si fuera una escena de novela barata. Todo mientras se reía como si fuera la cosa más graciosa del mundo… pero su mamá, con la cara entre el asombro y el “¿qué te pasa, criatura del demonio?”, nomás se quedó callada unos segundos y luego le soltó unos buenos reclamos. Y con justa razón, ¿no?

La escena encendió las redes y desató una oleada de indignación.

Gente que ya no tiene a sus padres se fue con todo: “yo daría lo que fuera por compartir ese momento con mi mamá y tú haciendo eso”.

Y aunque la joven subió luego otro video diciendo que «así se llevan», nunca ofreció una disculpa, y eso hizo que la cosa se calentara más. Tanto así que tuvo que cerrar los comentarios… pero el video sigue en redes y las redes no olvidan.

Muchos internautas también recalcaron que siendo familia migrante, este tipo de bromas duelen más, porque representa una falta de respeto al esfuerzo de padres que cruzan fronteras para darles una mejor vida.

Y no, no todo lo que se hace viral es gracioso… y no toda broma es chistosa, menos si se pierde el respeto.